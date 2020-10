Rischio crolli, via Filocomo chiusa provvisoriamente al traffico

La corsia ovest di via Filocomo, dal civico 65 al 43, è temporaneamente chiusa al traffico per rischio crolli. La disposizione è stata presa dalla direzione Lavori pubblici, infrastrutture e mobilità a salvaguardia della pubblica incolumità, a causa del deterioramento del pilastro di un fabbricato condominiale. In particolare, nel tratto della via che va dal civico 65 al 43, sono istituiti, sino a cessato pericolo: il divieto di fermata per tutti i veicoli su entrambi i lati; la chiusura della corsia ovest; il limite massimo di velocità a 10 chilometri orari. L'area interdetta alla circolazione è sottoposta a recinzione anche per favorire la delimitazione di una corsia di marcia, sul lato est, di metri tre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.