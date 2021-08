Rischio incendi nel secondo municipio, Cardello chiede al Comune di intervenire

"Mai più un’altra emergenza incendi come quella che ha colpito Catania negli scorsi giorni. Parallelamente alla fase di ricostruzione delle aree distrutte, bisogna cominciare la fase di prevenzione nei siti che, ancora adesso, restano a forte rischio fiamme". Il consigliere del II municipio Andrea Cardello chiede all’amministrazione comunale di intervenire immediatamente nel territorio di “Picanello-Ognina-Barriera-Canalicchio”, per evitare il ripetersi di altri roghi. Le segnalazioni e gli esposti, inoltrati anche privatamente dai residenti agli uffici competenti, non hanno ottenuto i risultati sperati e sono molte le aree incolte che rischiano di prendere fuoco. “E’ un problema che ho più volte segnalato in passato ricevendo in cambio il totale silenzio da parte del comune. In commissione abbiamo individuato le aree maggiormente a rischio roghi ed abbiamo sviluppato un documento unico che abbiamo prontamente inviato a Palazzo degli Elefanti. Basterà tutto questo?- continua Cardello- noi crediamo di no perché alle parole ed ai buoni propositi devono seguire i fatti. Fino ad ora non c’è stata la tragedia ma non si può contare all’infinito sulla buona sorte”. Tante le zone da bonificare e le aree da ripulite dalle sterpaglie a macchia di leopardo. In passato il II municipio di Catania è stato colpito da roghi di vaste dimensioni sul viale Lainò, viale Africa, via Anfuso e via Angelo Vasta. Qui vi sono, infatti, terreni pieni di erbacce secche, rifiuti e sterpaglie alte metri che spesso nascondono discariche abusive o ripari realizzati con materiali fortuna dai senza tetto.