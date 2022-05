Rischio incendi, stato di preallerta per la provincia di Catania

Il campo di alta pressione che interesserà il Mediterraneo nelle prossime ha fatto alzare il livello d’allerta per il rischio incendi nella provincia di Catania. A diramarlo è la Protezione Civile regionale che ha portato il livello allo stato di “preallerta”, mentre nelle altre province siciliane non ci sarebbe alcun pericolo. La Protezione civile, quindi, raccomanda ai sindaci della provincia etnea di attivare le procedure previste dal Piano comunale di emergenza per il Rischio incendi d’interfaccia per il livello dichiarato.