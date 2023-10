Risorse per il Ponte sullo stretto, Lombardo (Mpa): "Patto con Lega basato su fatti"

Primo significativo atto concreto dopo il patto federativo tra Lega e MpA e l'incontro avvenuto venerdì scorso a Palermo tra il ministro Matteo Salvini ed il leader del movimento autonomista Raffaele Lombardo. Infatti su un progetto identitario del MpA, oggi congiuntamente, governo regionale con il finanziamento di 1 miliardo di euro e quello nazionale hanno individuato e deliberato le prime risorse per avviare i cantieri per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

"Si tratta di un primo passo significativo e dirimente che è stato possibile compiere grazie alla politica di sussidiarietà e complementarietà che ha sempre perseguito il Movimento per l'Autonomia - commenta a caldo l'on. Raffaele Lombardo - un partito nazionale come la Lega e un movimento territoriale si incontrano affinché si possano meglio rappresentare le istanze della Sicilia negli organi decisori nazionali ". Il Ponte sullo stretto è il primo e strategico tassello di un vasto e articolato programma per la realizzazione di infrastrutture di collegamento ferroviario, autostradale ed aeroportuale di cui beneficerà la Sicilia.