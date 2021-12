Rissa al bar, "Daspo Willy" per due soggetti

In relazione ai disordini avvenuti la sera del 27 novembre presso un bar di San Giovanni la Punta, nella centralissima via Della Regione, quando alcuni avventori avevano segnalato una violenta rissa con tavoli esterni e sedie distrutte, il questore di Catania, a seguito degli accertamenti svolti dalla divisione anticrimine e valutata la pericolosità sociale dei comportamenti, al fine di garantire la sicurezza pubblica ed evitare il ripetersi di ulteriori episodi che possano mettere a rischio l’incolumità pubblica e salvaguardare il rispetto delle norme anti-covid, ha emesso la misura di prevenzione del divieto di accesso al bar bove si è verificata la rissa e vie limitrofe e di stazionamento nelle immediate vicinanze e negli spazi antistanti, a carico dei 2 responsabili dei disordini, peraltro già noti alle forze di polizia, il primo già sottoposto ad Avviso Orale del Questore. Il divieto è stato esteso ad altri tre bar ricadenti nella medesima zona. In particolare, alcune pattuglie dell’arma dei carabinieri, allertate dai cittadini, sono giunte in via Della Regione dove riscontravano che diversi tavoli esterni e sedie di un bar erano stati distrutti, e due giovani, in evidente stato di agitazione, si urlavano frasi minacciose. I militari, al fine di sedare la rissa in corso, sono intervenuti prontamente ma sono stati a loro volta aggrediti con calci e pugni da P.E. di anni 45 che veniva tratto in arrestato per resistenza, minacce aggravate e oltraggio al pubblico ufficiale, spalleggiato da A.M. di anni 44. Come previsto dalla recente normativa del decreto Legge 130/2020, volta a tutelare la sicurezza di determinati luoghi pubblici o aperti al pubblico e contrastare episodi di violenza, di disordini all’interno o davanti a locali pubblici, è stato applicato il c.d. Daspo Willy (dal nome dello sfortunato ragazzo rimasto vittima a Settembre 2020 di un pestaggio davanti ad un bar di Colleferro) cioè il divieto di accedere ai locali e stazionare nei luoghi antistanti per 2 anni. L’eventuale violazione comporta una sanzione penale, infatti è punita con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8 mila a 20 mila.