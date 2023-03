Mascalucia, botte tra calciatori con sospetto sfondo razziale: denunciati in sette

I carabinieri di Mascalucia hanno denunciato sette uomini, tra i 24 ed i 44 anni, per una rissa sul campo sportivo comunale "Bonaiuto Somma" durante una partita di calcio tra dilettanti. Tre persone sono state soccorse e medicate al pronto soccorso del Policlinico dove gli sono stati riscontrati traumi giudicati guaribili tra i due e i trenta giorni, quest'ultima diagnosi è stata refertata a un giovane originario del Gambia che ha riportato la frattura delle ossa nasali. Secondo una prima ricostruzione dei militari dell'Arma, la causa scatenante della rissa sembra siano state alcune "espressioni sgradite" a sfondo razziale, poi ulteriormente degeneratesi in atti violenti tra gli appartenenti alle due squadre Carabinieri hanno provveduto a segnalare alla Questura il presidente di una delle due squadre poiché, in particolare, avrebbe organizzato una manifestazione sportiva senza darne formale comunicazione alla competente autorità di pubblica sicurezza.