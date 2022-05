Pugni e calci in campo, maxi rissa al termine di partita tra under 17 | Video

Dalle strade ai campi di calcio. Violenza giovanile ancora protagonista della cronaca locale. Una lite a centrocampo. Le mani finiscono in faccia. Intervengono compagni di squadra di entrambe le squadre ed è rissa totale, con pugni e calci.

È successo ieri a Scordia, allo stadio Binanti, al termine della a semifinale provinciale di ritorno tra due squadre del campionato Allievi – Under 17, Gymnica Scordia – Libertas Catania Nuova. Il match si era regolarmente concluso con la vittoria per 4-1 dei padroni di casa. Prima della festa finale, però, esplode la follia. Pugni e calci e invasioni di campo e terrore, davanti a genitori e bambini presenti in tribuna impietriti.

Un episodio terribile, che viene biasimato in un post sulla propria pagina Facebook dal Gyminica Scordia: “Quello che successo ieri - si legge nella nota - è la cosa più brutta che si possa vedere in un incontro di calcio giovanile peccato perché in campo durante la partita e fino alla fine del fischio finale le 2 squadre si erano comportati bene, poi è successo di tutto, speriamo che non si vedano più scene del genere, Scordia calcio e sempre stata una piazza sportiva e cordiale con tutti”.