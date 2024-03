Ancora sangue e violenza a Paternò, un uomo accoltellato durante una lite

La scorsa notte una lite tra extracomunitari, avvenuta a Paternò nella zona di piazza Indipendenza, è finita con l'accoltellamento di un uomo, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Marco di Catania con ferite d'arma da taglio alla gamba. A chiamare i carabinieri della stazione locale sono stati proprio i sanitari che hanno prestato le prime cure. Dopo aver avuto notizia dei fatti, i militari hanno quindi cercato riscontro acquisendo sul posto dichiarazioni testimonianze, per poi recarsi in un appartamento in cui hanno trovato altri tre extracomunitari ubriachi e con sul corpo evidenti segni di una colluttazione verificatasi da poco.

Lo scorso 4 febbraio un altro fatto di sangue aveva scosso la comunità paternese, l'omidicio del 27enne marocchino Mouna Mohamed, ucciso dal connazionale Issam Lahmidi presso un riferimento di benzina posto alla periferia del paese. In seguito ai fatti, il primo cittadino Nino Naso ha ordinato lo sgombero della baraccopoli di contrade Ciappe Bianche, in cui trovano rifugio molti operai stranieri impiegati nella raccolta delle arance.

