Rissa nata dopo un incidente degenera con colpi di mitragliatore, arrestato 24enne

I carabinieri della stazione di Biancavilla hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dall’ufficio esecuzioni penali del tribunale di Catania nei confronti del 24enne del posto Vito Marino. E' stato condannato per i reati di porto e detenzione di arma da guerra, rissa e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'incidente, la fuga e la rissa

Nel 2018 ha preso parte, ad Adrano, ad una rissa nata dopo un incidente automobilistico e proseguita a Biancavilla, in via dell’Uva, proprio nei pressi dell’abitazione dell'uomo. La lite, sorta dopo un incidente stradale tra un altro giovane residente in via dell’Uva e un ragazzo adranita, aveva coinvolto un rilevante numero di persone. Cercando forse di sottrarsi alle sue responsabilità, il biancavillese coinvolto nel sinistro era scappato per poi essere inseguito da un adranita, spalleggiato da un folto numero di persone. Messo alle strette nei pressi di casa, il fuggitivo aveva "chiamato i rinforsi" e la questione era diventata una vera e propria rissa, culminata con l’esplosione di colpi di fucile che avevano addirittura ferito uno dei partecipanti.

Il fucile nascosto in campagna

Le indagini, condotte dai carabinieri del nucleo operativo di Paternò, hanno permesso di individuare cinque persone coinvolte nei fatti. In questo contesto, in un terreno incolto adiacente le palazzine di via Dell’Uva di Biancavilla, è stato trovato e posto sotto sequestro un fucile mitragliatore Kalashnikov AK 47, con colpo in canna ed altri 5 nel caricatore. Le indagini e gli accertamenti eseguiti sull'arma, subito analizzata dalla sezione balistica del Ris dei carabinieri, hanno stabilito che i colpi esplosi durante la zuffa di via dell’Uva erano stati sparati proprio da quel fucile. Poi, al termine di quei concitati momenti, Marino lo avrebbe nascosto in un terreno incolto, nei pressi di casa. Adesso l'uomo dovrà scontare la pena residua di 4 anni, 2 mesi e 18 giorni di reclusione presso il carcere catanese di Piazza Lanza.