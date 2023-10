Rissa tra extracomunitari in via Ventimiglia sedata dalla polizia

Botte da orbi tra cittadini stranieri nella notte tra venerdì e sabato in via Ventimiglia. Come si evince dalle immagini girate da un residente della zona solo l'arrivo di una pattuglia della polizia ha placato gli animi e riportato l'ordine. Ancora un episodio di violenza che incrementa l'insicurezza di cittadini e residenti della zona che chiedono maggiore sicurezza e controlli alle autorità, oltre che all'Amministrazione comunale.