San Berillo, ancora disordini: un agente si procura lesioni mentre seda una rissa tra stranieri

Ancora disordini a San Berillo Vecchio, interessato l'altro ieri da un maxi blitz interforze. Nel corso della mattina di ieri, la sala operativa della questura ha ricevuto la segnalazione di una rissa in corso tra stranieri in via Buda, ad angolo con via Delle Finanze. Uno dei protagonisti della lite, secondo quanto riferito, avrebbe avuto in mano una bottiglia rotta. Una delle volanti inviata sul posto ha subito scorto un gruppo di persone attorno a due uomini che si azzuffavano in strada. Alla loro vista, uno dei due è fuggito per le vie del centro cittadino. L'inseguimento è durato per diversi minuti nella zona di Corso Sicilia e per le vie limitrofe e, nel frattempo, sono state fatte confluire più pattuglie in zona.

Con qualche sforzo, il fuggitivo è stato raggiunto e bloccato nella zona del mercato con l'aiuto di altri agenti in moto. Una volta identificato, si è scoperto che si trattava di un cittadino di nazionalità gambiana. Uno dei due operatori ha riportato delle lesioni, giudicate guaribili in cinque e tre giorni. Il gambiano è stato arrestato per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e denunciato a piede libero per porto d’arma o oggetti atti ad offendere. Il pm di turno ha disposto la sua permanenza presso le camere di sicurezza della questura, in attesa della direttissima prevista questa mattina. Nella stessa giornata di ieri si è verificato un episodio analogo a poca distanza, seppur in circostanze diverse.