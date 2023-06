Ristoratori, "Mio Italia" chiede un confronto con Trantino

"Mio Italia Catania", associazione di categoria che tutela le imprese nel settore del settore ospitalità e turismo, chiede al neo Sindaco Enrico Trantino, attraverso il presidente provinciale Roberto Tudisco - un tavolo di dialogo dove poter esporre tutti i punti necessari "per ridare a Catania quella bellezza, vivibilità e attrattività che merita".

"Con il nuovo Sindaco Trantino- dichiara Tudisco- vogliamo aprire un confronto per rilanciare il turismo, far aumentare i visitatori nel centro storico e creare parcheggi sotterranei con fondi europei o project financing dei privati (in aree che abbiamo già individuato) per attirare il turismo di qualità. Dopo anni di limbo Catania necessita di un Sindaco capace di capire cosa manca a questa città e di sedersi con le associazioni di categoria per discutere con le forze imprenditoriali e trovare così soluzioni che possano accontentare tutti. Serve una rinascita e bisogna convergere verso un punto comune di rivalutazione e sviluppo della città". Tra le questioni ancora in sospeso, il regolamento sui dehors, la sicurezza in città, l’aumento dell’Imu, la spazzatura, la rateizzazione ai commercianti delle tasse su suolo pubblico e delle altre tasse comunali. "Il settore della ristorazione sta attraversando un momento storico molto difficile - conclude Tudisco - sono aumentati più del doppio i costi dell’energia elettrica, del gas e delle materie prime alimentari. Di fronte a questi scenari tragici il Sindaco Trantino deve ascoltare le nostre ragioni".