Da ecomostro a modello di rinascita per lo sport a Catania: ecco come diventerà il PalaNesima

Dalle Universiadi del 1997 sono passati 27 anni. Quasi tre decenni nei quali il PalaNesima è stato simbolo di degrado e insicurezza per un intero quartiere, ridotto in condizioni pietose da anni di saccheggi e vandalismi incontrollati. Oggi, con la presentazione del progetto a Palazzo degli Elefanti, si chiude finalmente una ferita profonda rimasta aperta per troppo tempo e si apre un nuovo capitolo per il PalaNesima, che ambisce, con l’inizio dei lavori ai nastri di partenza, a rispettare il piano originario alla base della sua costruzione: essere il più grande centro sportivo della Sicilia.

Da "ecomostro" a fiore all'occhiello

Il progetto esecutivo, elaborato dalla ditta appaltatrice con la supervisione del direttore dei Lavori Pubblici, Fabio Finocchiaro, è stato approvato dalla giunta Trantino su proposta dell’assessore Sergio Parisi. Grazie all’intervento voluto dall’Amministrazione comunale, con 14,8 milioni di euro di fondi comunitari del Patto per Catania, che sono stati rimodulati, sarà possibile restituire alla cittadinanza un importante impianto sportivo e un luogo di aggregazione sociale.

"Il PalaNesima era veramente il simbolo del degrado e ora rinasce e questa ambizione va oltre il solo ragionamento dello sport - spiega Parisi - E' un giorno importante, lo inseguo da tanti anni ed è motivo di soddisfazione. Non è un annuncio spot, nelle prossime settimane inizieranno i lavori".

La totale riqualificazione dell'avveniristica struttura si inserisce, inoltre, all’interno del macro-progetto “Catania Spazio Sport” grazie al quale sono stati rigenerati numerosi spazi e aree dedicate allo sport. Tempo di consegna dei lavori stimati all'incirca due anni. Nei piani del Comune diventerà non solo importante polo sportivo ma anche area eventi congressuali e concertistici, in punto di riferimento per la mobilità: Oltre al suo valore sportivo, il PalaNesima rappresenta, infatti, un importante snodo per la mobilità urbana sorgendo nelle vicinanze del parcheggio scambiatore "Nesima", con annesso terminal Amts e la fermata della metropolitana. In particolare gli interventi previsti riguarderanno: nuove pavimentazioni di tutto l’impianto sportivo e infissi interni ed esterni; il ripristino dei servizi Igienici e spogliatoi, nuove grate e parapetti; nuovi impianti di illuminazione, climatizzazione; elettrico, antincendio e idrico-sanitario.

"È un ulteriore tassello che da un nuovo sviluppo alla nostra città - aggiunge il vice presidente del Coni Sicilia, Enzo Falzone - Un intervento che ci consente ancora di più di definire Catania una città sportiva. Possiamo attrarre e ospitare molti e importanti manifestazioni sportive di qualsiasi disciplina. L'augurio è che il PalaNesima sia un punto di partenza per lo sviluppo di altri nuovi impianti".

La storia difficile dell’impianto

Iniziato nel 1996 in occasione delle Universiadi, per ospitare alcune discipline, ma completato solo all'alba del nuovo millennio, con i suoi 6.500 posti a sedere era il palazzetto dello sport più capiente della Sicilia. Ha ospitato eventi di prestigio come i Giochi mondiali Militari del 2003, ma negli ultimi anni è stato progressivamente abbandonato al suo destino.

Depredato e saccheggiato di ogni sua componente: dall’impianto elettrico e idrico al parquet, ai cavi di rame, recinzioni, seggiolini, fino addirittura a parti della copertura. Persino gare clandestine tra auto di grosse cilindrate nel parcheggio antistante l’impianto. Gli stessi residenti della zona per anni hanno denunciato episodi di vandalismo, avvertiti con rumori e fragori improvvisi, segno che i furti non hanno mai avuto fine. Ma negli ultimi anni sono nati timidi segnali di speranza. L’accesso alla linea di finanziamento del Patto per Catania per riqualificare l'impianto, erà già stato previsto nel 2016 dello sviluppo progettuale della sua ristrutturazione. Nel 2020, l'amministrazione comunale, guidata dal Salvo Pogliese, ha avviato le procedure dell'opera ed oggi finalmente quel progetto vede la luce in fondo al tunnel.

Gli altri impianti ristrutturati

Negli ultimi anni, Catania ha visto un notevole rinnovamento delle sue infrastrutture sportive, grazie a un ambizioso piano di ristrutturazione voluto soprattutto dalle ultime due amministrazioni comunali. Questo piano, sostenuto da fondi comunitari e nazionali, rappresenta un passo fondamentale per il futuro dello sport nella città. Interventi che non solo migliorano la qualità delle strutture esistenti, ma creano nuove opportunità per atleti, appassionati e per la comunità intera.

Restando nella sfera di palazzetti dello sport, non si può non partire dal PalaCatania, una delle maggiori strutture indoor del Sud Italia, capace di ospitare fino a 4mila spettatori e inaugurato in concomitanza delle Universiadi del 1997. Gli interventi di ripristino, attesi da parecchi anni dal mondo dello sport etneo, hanno reso più moderno e funzionale il palazzetto, oggi casa della Saturnia Volley e della Meta Catania, grazie ai fondi di 1,2 milioni di euro stanziati dalla giunta Pogliese.

"Gli impianti ristrutturati ora sono tanti, siamo oltre il 50% - aggiunge Parisi - Il patrimonio dell'impiantistica sportiva a Catania è il più importante della Sicilia e forse dell'intero Meridione. Abbiamo dato un bel colpo di spugna. Cosa manca ancora? Penso al Pala Spedini, abbiamo cinque anni per trovare le risorse per finanziarlo".

Calcio e non solo. Dopo una lunga attesa di quasi tre anni, nel febbraio del 2022 è arrivato il momento della riconsegna del campo “San Teodoro” di Librino al club I Briganti, dopo gli importanti interventi di riqualificazione. Una riqualificazione che ha restituito a Librino un impianto completamente rigenerato, con un manto in erba sintetica di ultima generazione e una indispensabile modifica al progetto, voluta dalla Federazione Rugby, che pur avendo allungato tempi di realizzazione ha consentito di avere anche misure regolamentari in grado di ospitare match di categorie federali superiori. E poi, sempre a proposito di palla ovale, il campo di Santa Maria Goretti, intitolato a Benito Paolone, a completamento dei lavori, è stato rimesso a nuovo grazie al rifacimento delle tribune e della loro copertura, alla ristrutturazione degli spogliatoi e all'ammodernamento degli impianti tecnologici.

Con l'intervento della Federazione Italiana Hockey nel febbraio 2019, in virtù di una convenzione tra il Comune di Catania e la Federazione hockey, è stata adottata la delibera di approvazione del progetto nel luglio 2020 è stato riconsegnato alla comunità il campo di hockey "Cardinale Dusmet" nella zona Nizzeti,

Un altro impianto completamente rinnovato è quello nato per lo sport di base e per accogliere manifestazioni sportive di livello regionale e nazionale è il Campo “Scuola” di atletica leggera di via Grasso Finocchiaro, a Picanello, ha recentemente cambiato volto, grazie al progetto definitivo già approvato nella scorsa consiliatura e finanziato coi fondi comunitari di 1,29 milioni di euro del Pon Metro, per il programma destinato alle città metropolitane. Non solo infrastrutture destinate allo sport agonistico ma anche aree attrezzate, destinate alla fruizione degli amatori e luogo di aggregazione sociale, nel cuore di Monte Po', in piazza Beppe Montana, in viale Bummacaro, nelle piazze Europa, Sciascia e Franco Battiato, oltre al centro polisportivo recentemente Villaggio Sant'Agata.

Lo storico campo di calcio "Duca d’Aosta", sorto negli anni ‘60 del secolo scorso nei pressi della zona di San Leone, è stato anch'esso completamente riqualificato grazie ai lavori di esecuzione del progetto presentato dal Comune di Catania e inserito nella graduatoria di merito del Dipartimento dello Sport presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, con la misura denominata "Sport e Periferie" per un ammontare di circa 700 mila euro. Sempre nell'orbita calcistica rientra il campo di Nesima, realizzato come il "Duca d'Aosta" negli anni del boom economico, e da poco riqualificato tramite un progetto dell’assessorato allo sport finanziato con i fondi della rimodulazione dei fondi di sviluppo sostenibile operata dall’amministrazione nel 2021. Il campo è stato poi, attraverso un bando, dato in gestione al Catania di Pelligra per una durata di dieci anni.

Il restyling dello stadio Massimino

E proprio a proposito del club etneo anche il recente ammodernamento della casa dei rossazzurri è entrato di recente nella mappa delle infastrutture sportive rinnovate. Con un finanziamento complessivo di circa 6 milioni di euro, che hanno riguardato anche il “Cibalino” (che sarà sede degli allenamenti anche l'anno prossimo come annunciato dal nuovo direttore sportivo, Daniele Faggiano) prelevati dai fondi comunitari del Patto per Catania, si è proceduto lo scorso anno al restyling profondo dello stadio a 25 anni dagli ultimi lavori. L’installazione di nuovi seggiolini (in tutto 20.806) in tutti settori dello stadio, interventi negli spogliatoi, sia delle squadre che degli arbitri, sulle panchine, nell'infermeria e nella sala destinata ai controlli antidoping. Nuovo look che ha riguardato anche per la tribuna stampa, la mix zone e per pista d’atletica (tra le poche del sud Italia a otto corsie), che, non avrà fatto felici i calciofili ma garantirà un utilizzo polifunzionale dello stadio con possibilità di pensare di poter riportare la grande atletica leggera nel Sud Italia e in Sicilia, sfruttando il momento positivo del movimento, mattatore assoluto agli Europei in corso a Roma, e ospitando, magari in futuro, chissà, meeting internazionali.

