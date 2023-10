Nuova vita per il plesso scolastico dell’istituto comprensivo "Rita Atria" a San Giuseppe La Rena

Giochi, pavimentazione anti trauma, fontanelle, attrezzature ludiche e per la differenziata, aiuole adatte alla creazione di orti didattici grazie alla riqualificazione del verde esistente, tutto a misura di bambino. Il sindaco Enrico Trantino e gli assessori Parisi (politiche comunitarie), Guzzardi (pubblica istruzione) e Salvo Tomarchio (ambiente) hanno consegnato alla dirigente scolastica, ai genitori e naturalmente agli alunni, i lavori eseguiti dal Comune negli spazi esterni del plesso “Rita Atria” di San Giuseppe la Rena, dell’istituto comprensivo Livio Tempesta.

L’iniziativa, finanziata con i fondi del Pon Metro 14/20, rientra in un piano di potenziamento di tre edifici scolastici inclusivi, con aree all’aperto adiacenti agli edifici scolastici, luoghi di comunità sicuri e accoglienti per bambini e insegnanti. “Un lavoro di squadra - ha detto il sindaco Trantino incontrando i genitori presenti - tra gli assessorati ambiente, che ringrazio per aver progettato e seguito i lavori e le politiche comunitarie che hanno finanziato l’intervento d’intesa con la pubblica istruzione.

"È stato emozionante - ha detto il sindaco Enrico Trantino - ascoltare insieme a Sergio Parisi, Salvo Tomarchio e Andrea Guzzardi come i nostri piccoli cittadini siano entusiasti di darci una mano, specie sul problema della raccolta differenziata dei rifiuti, aiutando i genitori e i nonni a fare la cosa giusta e cioè tenere la nostra Città pulita e decorosa, rispettando le regole del corretto smaltimento della spazzatura”.