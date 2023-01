San Giovanni La Punta, riapre il plesso scolastico di Madonna delle Lacrime

Lunedì 9 gennaio, alla presenza dell’amministrazione Comunale di San Giovanni La Punta, del dirigente generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile Salvo Cocina, dell’assessore alle Autonomie Locali Andrea Messina, della dirigente scolastica Calì, dei docenti, dei tecnici e dei funzionari comunali, si è svolta la cerimonia inaugurale per la riapertura e riconsegna dei locali scolastici dell'istituto di Madonna delle Lacrime "Dalla Chiesa" dopo i lavori di miglioramento sismico. L’intervento è stato possibile grazie al finanziamento di circa 900 mila euro concesso dal Drpc che ha interessato il consolidamento di tutte le strutture dell’intero plesso oltre al rifacimento di una parte della copertura che necessitava di essere messa in sicurezza. Sono stati totalmente ristrutturati anche tutti i servizi igienici ed è stata rifatta la tinteggiatura di tutti gli ambienti. Con risorse del bilancio comunale per circa 190 mila euro, sono stati sostituiti tutti gli infissi con quelli a taglio termico così da ottenere, oltre ad un risparmio energetico, ambienti termicamente più confortevoli oltre alla realizzazione dei lavori per la riqualificazione dell’ingresso principale.

"Ho aspettato con grande emozione questo momento ma, per cause di forza maggiore, non sono riuscito ad essere partecipe alla cerimonia inaugurale. Esprimo comunque particolare soddisfazione per il completamento di questo complesso intervento - dichiara il Sindaco Antonino Bellia- poiché ci ha permesso di restituire, ai nostri piccoli concittadini e al personale docente, un plesso totalmente ristrutturato e dotato di tutti i confort necessari per garantire lo svolgimento delle lezioni in assoluta sicurezza e funzionalità. Ritengo doveroso ringraziare il drpc per il finanziamento concesso e il direttore generale Salvo Cocina che è stato determinante in alcune fasi concitate degli interventi così da potere rispettare le tempistiche per la riapertura, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Bonanno e il Geometra Michelangelo Viscuso rup a cui va il mio apprezzamento per l’impegno e la professionalità dimostrata nel seguire e definire tutto l’iter per la realizzazione di tutti i lavori. Un sentito grazie alla dirigente scolastica Calì che è stata sempre disponibile e partecipe nella migliore risoluzione di tutte le varie vicissitudini che in questo periodo si sono verificati. Un grazie al presidente della Multiservizi Giambattista Consalvo e ai sui collaboratori, alla ditta Ferrara, esecutrice dei lavori, al direttore dei lavori Marotta e a tutte le maestranze che hanno portato a termine tutti i lavori per restituire alla collettività un plesso 'nuovo', dignitoso e funzionale. Un particolare grazie alle famiglie e agli studenti che, durante il periodo di esecuzione dei lavori, hanno subìto i disagi scaturenti dalla dislocazione di numerose aule presso i salesiani di Barriera del Bosco". Sono in corso i lavori per la realizzazione di sei nuove aule in estensione al plesso esistente, che saranno completate entro l’anno così da poter assicurare, ad una zona in forte espansione del nostro territorio comunale, adeguati e moderni servizi scolastici.