Rita Dalla Chiesa ritwitta foto con cumuli di rifiuti in strada, ma non è Roma: è Catania

Una foto con cumuli di rifiuti che ricoprono il marciapiede e parte della strada per denunciare il degrado in cui versa Roma. Ma c'è un errore. Siamo in via Malta a Catania. L'immagine scattata tempo fa, è stata erroneamente ritwittata da Rita Dalla Chiesa, nota conduttrice televisiva e ora deputata alla Camera per Forza Italia, per attaccare Raggi e Gualtieri.

"Basterebbe questa foto per capire il fallimento del Pd grillinizzato M5S a Roma e cancellare dalla lista per sempre questi due partiti. Oltre alla destra ovviamente. Roma affogata tra i rifiuti. Tra un po’ sarà anche emergenza sanitaria", recita la didascalia dell'immagine. Tra i commenti, alcuni utenti hanno fatto notare l'errore a Dalla Chiesa che, però, non ha cancellato il tweet, ma ha pubblicato altre immagini nelle quali si vedono le strade di Roma piene di rifiuti.