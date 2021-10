Ritardi corse linea “726” nel quartiere di San Giovanni Galermo

Lunghe ore di attesa per la linea “726” nella pensilina di Largo della Madonnina. Pendolari, soprattutto studenti, che aspettano invano la corsa delle 6.30 o delle 7 di mattina. Ritardi di oltre un’ora con i ragazzi particolarmente penalizzati perché dovrebbero essere a scuola già alle 8.30. Da qui le segnalazioni del consigliere del IV municipio Giuseppe Zingale che chiede un servizio efficiente in un quartiere come quello di San Giovanni Galermo caratterizzato da un forte pendolarismo. Per quasi l’intera settimana la linea “726” non ha rispettato gli orari delle fermate a Largo La Madonnina previsti per le 6.30 e le 7. Questo inevitabilmente causa lunghe attese e una enorme affluenza all’interno del primo bus disponibile con le distanze anti-covid che non possono essere ovviamente rispettate.