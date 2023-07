"Ritardi, ormai insostenibili, nei pagamenti degli stipendi": Assostampa al fianco dei giornalisti "La Sicilia"

Assostampa Sicilia e la segreteria provinciale di Catania hanno diffuso una nota nella quale si afferma che "sono a fianco dei giornalisti del quotidiano "La Sicilia" in sciopero per i ritardi, ormai insostenibili, nei pagamenti degli stipendi e per le inaccettabili proposte di ulteriori tagli a fronte di quelli ad oggi già patiti. Per questo motivo si avverte l'urgenza di un nuovo incontro con l'editore per discutere della situazione attuale e delle prospettive future". Il quotidiano catanese oggi non è in edicola in seguito allo sciopero proclamato dal comitato di redazione. "Spiace constatare - sottolineano il segretario regionale Giuseppe Rizzuto e il segretario provinciale Filippo Romeo - come le promesse dell'editore, fatte esattamente un mese fa alla presenza della segretaria della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Alessandra Costante, e di una rappresentanza del nostro sindacato, non siano state ancora una volta mantenute. Ma ciò che preoccupa maggiormente è la mancanza di un piano industriale che, puntando sulla qualificata forza lavoro presente in azienda, punti su una crescita ulteriore e illustri con chiarezza progetti e risorse per il futuro della storica testata". "E' pertanto auspicabile - conclude la nota sindacale - che i vertici aziendali colgano l'ennesima disponibilità al confronto e ci si sieda attorno ad un tavolo per trovare, una volta per tutte, soluzioni reali alla vertenza, atteso che non si può più prescindere dal pagamento puntuale delle retribuzioni a giornalisti e collaboratori".

Sulla situazione è intervenuta anche Ersilia Saverino, gruppo parlamentare Pd-Ars: "Il quotidiano La Sicilia è tra le voci più importanti e autorevoli della regione. Lo sciopero di ieri denota la crisi dell’informazione, che di riflesso impatta in quella aziendale. Alle professionalità giornalistiche e non, ai dipendenti e collaboratori del quotidiano, va la mia solidarietà. All’azienda, l’auspicio di risollevare le sorti di una realtà editoriale che non può essere lasciata sola in questo difficile passaggio generazionale".

“Esprimo la mia piena e totale solidarietà ai giornalisti del quotidiano La Sicilia che oggi sono in sciopero anche a causa dei reiterati ritardi nella corresponsione degli stipendi. Auspico in una veloce soluzione della vertenza compreso il mantenimento degli attuali livelli occupazionali”. A dichiararlo è il vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana e deputato M5S Nuccio Di Paola.