Ritardi nel pagamento degli stipendi per i lavoratori della Di Bella Costruzioni, la Uilm scrive al prefetto

I lavoratori della Di Bella Costruzioni s.r.l., un'azienda catanese specializzata in vari settori tecnologici e di manutenzione, stanno affrontando gravi difficoltà economiche a causa dei ritardi nei pagamenti da parte dei comuni committenti. Questa situazione ha causato un accumulo di ritardi nelle retribuzioni dei dipendenti, mettendo a rischio il loro sostentamento e quello delle loro famiglie. Giuseppe Caramanna, segretario generale della Uilm etnea, ha scritto una lettera aperta al prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, sollecitando un intervento risolutivo e chiedendo un intervento urgente. Tra gli enti debitori figurano i comuni di Tremestieri Etneo, Pedara, San Pietro Clarenza, Sant'Alfio e Camporotondo Etneo, le città di Palermo, Floridia e Lipari. "L’incertezza che incombe sull’impresa catanese - spiega Caramanna - sui lavoratori e sulle loro famiglie pone seri interrogativi sul piano occupazionale, sociale e di tutela dei diritti costituzionali tutelati. Per queste ragioni ci rivolgiamo a lei con questa lettera aperta. Lo facciamo pubblicamente perché dissipare questa condizione interessa ben 180 famiglie catanesi e quelle di moltissimi altri lavoratori dell’indotto. Le chiediamo, pertanto, un confronto con la proprietà della Di Bella Costruzioni e i rappresentanti delle Amministrazioni locali committenti per trovare soluzioni a una vertenza che è di assoluto rilievo pubblico e che continuiamo a seguire con preoccupazione".