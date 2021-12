Ritardi per i fondi Erasmus, i rappresentati degli universitari: "Problema in via di risoluzione"

La rappresentanza studentesca del Senato Accademico e del Cda dell'ateneo è intervenuta sui problemi derivati dai ritardi relativi all’erogazione delle borse di studio Erasmus. Gli studenti dicono di aver appreso, a seguito del loro intervento, che molte borse studio Erasmus sono già state erogate e le altre in fase di erogazione.

"È fondamentale riconoscere un importante sforzo - dicono i rappresentati degli studenti - sia da parte degli studenti universitari che hanno compreso le ragioni e le motivazioni dei ritardi e in particolar modo apprezzare l’impegno messo in capo dall’università in tutti i suoi organi, che dopo aver avuto conoscenza della determinazione dei fondi da parte dell’agenzia Indire, ha immediatamente realizzato e approvato attraverso i suoi uffici e i suoi organi di governo il piano finanziario, le graduatorie, istruito le pratiche e avviato i mandati di pagamento".

Poi gli studenti proseguono: "È una situazione che ha messo purtroppo in crisi la mobilità di molti studenti universitari, quindi non possiamo che ritenere e prendere con favore queste novità che mettono definitivamente un punto a questa situazione. La mobilità internazionale rappresenta un’opportunità dal grande valore umano e formativo per gli studenti universitari su cui il nostro ateneo e la comunità universitaria impegna importanti e strategiche risorse".