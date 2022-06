Emergenza rifiuti, Ragusa (M5S): "Gestione amministrativa in sospeso"

Anche nel quartiere di Cibali si registrano dei problemi legati alla mancata raccolta dei rifiuti. Così come accada in tutte le altre zone della città, a causa dei limiti al conferimento presso la discarica di Lentini. "Tra ritardi nel ritirodei sacchi, un rallentamento di decine di tonnellate in ingresso nella discarica e un mancato controllo delle postazioni, questo è il risultato. Ne pagano i danni i cittadini - dichiara il consigliere del IV Municipio, Giuseppe Ragusa (M5S) - che oltre ad uno spettacolo indecoroso, devono ritrovarsi topi e blatte negli ingressi di casa. Manca un piano d'intervento, come comunicato in consiglio comunale. C'è attualmente una gestione amministrativa 'in sospeso' ".