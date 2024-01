Ritardo per un volo da Catania a Malta, due passeggeri fermati dalla polizia

Due passeggeri che erano a bordo di un aereo dell'Air Malta sono stati fermati dalla polizia dopo che si erano comportati in modo inappropriato con l'equipaggio. Il volo KM3642 da Malta a Catania doveva partire martedì scorso alle 21:55 ma è decollato alle 02:15, come riporta Italpress. A causa di questo notevole ritardo, il turno dell'equipaggio a bordo del primo aereo è terminato e quindi è stato necessario utilizzare un altro aereo mentre i passeggeri aspettavano in aeroporto. In conseguenza di questo ritardo, il volo KM3643 da Catania a Malta ha subito un ritardo di diverse ore ed è terminato alle 4 del mattino. Un portavoce della Polizia maltese ha confermato che alcuni passeggeri sono stati fatti sbarcare su richiesta del capitano.