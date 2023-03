Ritorna l'area pedonale in via Sangiuliano per combattere la movida violenta

Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Catania, ha riuniti nel tavolo convocato ieri il questore ed i comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, il capo di gabinetto e il comandante della polizia locale. Al centro dei lavori le misure da approntare per incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi del centro storico ed, in particolare, in quelli della movida. Teatro, di recente, di nuovi episodi violenti. Sulla base delle valutazioni espresse dai rappresentanti delle forze di polizia, si è scelto di ripristinare - con provvedimento del commissario straordinario - l’area pedonale in via Sangiuliano, nel tratto compreso fra via Manzoni e via Ventimiglia, fra le 21 e le 4 del mattino di sabato 1 aprile. Così come avvenuto nello scorso mese di dicembre, il Comune di Catania appronterà uno specifico piano di viabilità alternativa che prevede, limitatamente alla serata del sabato, l’inversione del senso di marcia di via Manzoni.

Una misura ritenuta più efficace rispetto alle ipotesi di presidi fissi nel centro storico che lascerebbero scoperte altre zone. La polizia locale sarà presente in tutti i varchi di accesso dell' area pedonale. Il Prefetto ha illustrato le misure concordate ai rappresentanti di Confcommercio e Assoesercenti, che ne avevano fatto richiesta, nel corso di un incontro svoltosi al Palazzo del Governo. Loro hanno espresso alcuni suggerimenti che possano garantire una maggiore fruibilità degli esercizi del centro storico e chiesto controlli severi per far rispettare l’orario di chiusura, già previsto per le ore 2, ed il divieto di asporto di alcol al di fuori del perimetro dell’esercizio. Il Prefetto, al riguardo, ha evidenziato come nel corso dei fine settimana saranno garantiti servizi straordinari al fine di verificare il rispetto delle disposizioni vigenti.