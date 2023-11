Ritrovata la Cargo-bike elettrica a San Cristoforo, la proprietaria: "Grazie alla squadra Lupi"

Dopo l'appello alla nostra testata, la Cargo-bike elettrica nera con tre ruote della signora Elena è stata ritrovata dai carabinieri della squadra Lupi di Catania. "Sono molto contenta che è stata ritrovata a San Cristoforo - commenta Elena a CataniaToday - Certo dovrò sistemare alcune cose come il blocco della batteria perchè è stato forzato ma ringrazio i carabinieri per la loro gentilezza e la velocità con la quale hanno effettuato le indagini".

Il furto era avvenuto lo scorso lunedì. La bici, custodita in un cortile condominiale di via Frontini, nei pressi del teatro Massimo Bellini, non era un mezzo comune. Il vistoso triciclo permetteva alla proprietaria di compiere gli spostamenti quotidiani in centro storico, superando gli ostacoli fisici connessi ad alcuni problemi di salute, che le impongono l'utilizzo di una stampella per poter camminare.

Una volta accortasi del furto, la signora Elena ha sporto denuncia presso i carabinieri di piazza Verga, depositando poi un'integrazione alla compagnia di piazza Dante. Ha denunciato il furto anche a CataniaToday. E, dopo poche ore, la squadra "Lupi" l'ha ritrovata restituendola alla legittima proprietaria.