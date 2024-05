E' tornata a casa la ragazza 16enne scomparsa: concluse le ricerche

"E' stata ritrovata Irene, la ragazza 16enne che si era allontanata in pigiama dalla propria abitazione di Misterbianco lo scorso lunedì. Lo comunica la madre, che aveva lanciato un appello in diretta con Federica Sciarelli nell'ultima puntata del programma "Chi l'ha visto?". E' quanto si legge sul profilo della trasmissione di Raitre su X. Le ricerche erano iniziate in seguito alla denuncia di scomparsa presentata dai parenti e, in breve tempo, si sono concluse con esito positivo.