Controlli a Librino: ritrovati in un garage una pistola e due motorini rubati

Nella serata di ieri gli agenti delle Volanti hanno effettuato un controllo nel quartiere Librino, dove, in un garage erano stati nascosti due motocicli, quasi del tutto vandalizzati. Grazie al numero di targa, si è potuto risalire ai legittimi proprietari che ne avevano denunciato il furto. Sono state inoltre rinvenute numerose targhe, anch’esse di provenienza furtiva, e pezzi meccanici e di carrozzeria appartenenti a differenti mezzi. A seguito di un accurato controllo del garage, è stata rinvenuta, occultata tra i tubi dell’acqua, una pistola priva di matricola. Dopo i rilievi della Polizia Scientifica, intervenuta in loco, la pistola è stata sequestrata a carico di ignoti, il rimanente materiale è stato affidato in custodia a un carro soccorso.

