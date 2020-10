Era scomparso da casa tre anni fa, ritrovato oggi il corpo

"A tre anni dalla sua scomparsa e dopo numerosi appelli agli enti preposti affinché si operasse ogni sforzo possibile per il suo ritrovamento, annunciamo che é stato trovato il corpo del nostro concittadino Nunzio Marletta, detto 'Nuccio" che oggi avrebbe 56 anni". L'annuncio è arrivato dalla pagina social del sindaco di Belpasso Daniele Motta. Il primo cittadino ha spiegato che i resti sono stati trovati "a Caltagirone, in prossimitaà della Comunità nella quale si trovava ospite".

"Il riscontro del Dna - aggiunge il sindaco - non lascia alcun dubbio, è lui. L'esame autoptico stabilirà le cause del decesso. La salma verrà consegnata domani alla famiglia per poter procedere con i funerali, in programma sabato 17 ottobre, nella Chiesa Sant'Antonio da Padova a Belpasso". Per il sindaco di Belpasso ci sono "tante le zone d'ombra" in "questa morte avvenuta di certo in circostanze misteriose".

"La magistratura - auspica Motta - farà il suo corso, Ci auguriamo che si faccia luce sulla questione e su chiunque abbia delle responsabilità. Come in tutti questi anni, oggi piu' che mai - sottolinea il sindaco - il Comune di Belpasso ribadisce la propria vicinanza alla famiglia del nostro concittadino alla quale porgiamo le nostre piu' sentite condoglianze. Non solo per noi, oggi è un giorno triste per l'intera comunità Belpassese".