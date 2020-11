Ritrovato il ventenne scomparso da casa, l'annuncio della sorella

E' stato trovato il giovane Fabrizio Litrico: era scomparso da casa da ieri e la famiglia non aveva più sue notizie. Così la sorella sui social aveva lanciato un appello al fine di ritrovarlo e, in serata, ha fortunatamente annuncio che il fratello è stato rintracciato. Ha tenuto a ringraziare tutti coloro i quali si sono attivati per ritrovarlo.

