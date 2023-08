Lieto fine

Scomparso da domenica scorsa, ritrovato il 20enne Joseph Magrì

Il ragazzo ha fatto ritorno a casa nella serata di ieri dopo tre giorni in cui aveva fatto perdere le sue tracce. A dare la lieta notizia è stata la sorella che per prima aveva lanciato l'allarme. E' la fine di un incubo per la famiglia del giovane che avevano diramato negli scorsi giorni appelli sui social per invitare chiunque avesse notizie del ragazzo a contattare le forze dell'ordine