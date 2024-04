Ritrovato il giovane Santo D'Allura, scomparso durante una gita nelle campagne di Calatabiano

Santo D'Allura, il giovane scomparso lo scorso venerdì 5 aprile, è a casa e sta bene. Dopo ore di comprensibile apprensione, in cui il suo cellulare aveva smesso di squillare in seguito ad una caduta in un dirupo, il giovane si sarebbe presentato spontaneamente presso la caserma dei carabinieri di Calatabiano con qualche ferita non grave.

Era stato lui stesso a lanciare l'allarme, chiedendo aiuto ai parenti che hanno poi fatto scattare le ricerche in zona, cui hanno partecipato anche dei volontari, oltre ai militari dell'Arma, e diffuso vari appelli sui social. D'Allura avrebbe avuto un infortunio durante un'uscita in moto in solitaria in una zona rurale della valle dell'Alcantara. La dinamicha dei fatti è, tuttavia, poco chiara.