Ritrovato il turista americano scomparso a Bronte: era andato a Palermo senza avvisare

E' stato ritrovato a Palermo, in buone condizioni di salute, il turista 55enne americano James Thomas Mattina, che risultava disperso dal 7 luglio scorso a Bronte. Ieri pomeriggio il comando provinciale dei carabinieri ed i vigili del fuoco avevano inviato una nota di ricerca, invitando chi avesse informazioni utili a comunicarle alla Compagnia di Paternò. Si era infatti allontanato dallo chalet in cui alloggiava, in località Serra La Nave, senza lasciare alcuna comunicazione ai titolari della struttura. Su coordinamento della Prefettura, si era quindi attivato un piano di ricerca, coinvolgendo anche la guardia di finanza, il corpo forestale, i volontari della Protezione Civile e la polizia locale, con sorvoli in elicottero nella zona di Bronte. Operazioni sospese questa mattina intorno alle 9 e 15, quando è giunta la notizia di ritrovamento dall'altra parte della Sicilia. E' stato possibile individuarlo anche grazie al monitoraggio dei movimenti delle sue carte di credito, usate per compiere alcuni acquisti.