Scuola, si riunisce l’ assemblea dei Sindaci della Città metropolitana

L’ assemblea del Sindaci dei Comuni della Citta Metropolitana di Catania, convocata dal Sindaco Metropolitano Enrico Trantino per eleggere la Commissione scolastica provinciale ,composta da sette Sindaci si è riunita venerdì scorso al fine di esprimere valutazioni in merito al dimensionamento scolastico dell'anno 2024/2025. Il Comune di Giarre era rappresentato dall'assessore alle Politiche scolastiche Antonella Santonoceto, che ha espresso le esigenze dell'area Jonico Etnea. Il Consiglio Metropolitano, all’unanimità dei votanti, ha eletto il Sindaco di Giarre Leonardo Cantarella componente della Commissione, della quale fanno anche parte altre sei Sindaci di Comuni della Provincia di Catania. La commissione avrà il compito di predisporre i piani di dimensionamento scolastico per l'anno 2024/2025 previsti dalla L.R. n. 6/2000.