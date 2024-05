La Meloni avvia le cabine di regia sui fondi Pnrr: coinvolta anche la prefettura Catania

Si è tenuta questa mattina, in videoconferenza dalla Prefettura di Roma, la riunione di insediamento delle cabine di coordinamento per il Pnrr, istituite presso le Prefetture. L'incontro online è stato presieduto dalla presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, alla presenza dei Ministri dell’Interno, Matteo Piantedosi, e degli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini. Alla riunione hanno partecipato, da remoto, tutte le cabine di coordinamento, istituite con lo specifico obiettivo di rendere maggiormente efficace il monitoraggio degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Nel corso dell’incontro, è stato sottolineato come le cabine di coordinamento "costituiranno un importante momento di sintesi e confronto, - si legge in una nota inviata dalla Prefettura di Catania - oltre che di analisi delle problematiche in essere, al fine di consentire il rispetto degli stringenti termini di attuazione degli interventi del Pnrr". In questo contesto, hanno preso il via i lavori della cabina di coordinamento per la provincia di Catania, presieduta dal Prefetto, Maria Carmela Librizzi, alla quale hanno preso parte il Sindaco Metropolitano, i sindaci di Caltagirone, Misterbianco e Piedimonte Etneo, in rappresentanza di tutti i Comuni della provincia, la dottoressa Veronica Grembi, per la Ragioneria Generale dello Stato, la dottoressa Caterina Murania, per la Regione Siciliana e il direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Catania, dottoressa Santa Strano.