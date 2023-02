Infiltrazioni mafiose nei lavori pubblici, vertice interforze in Prefettura

Il Presidente del CCASIIP Michele di Bari, ed il Prefetto etneo, Maria Carmela Librizzi, hanno incontrato presso la Prefettura di Catania le autorità di Catania ed i componenti del gruppo interforze, con l’assistenza del Gruppo di Lavoro MASIIP nell’ambito delle attività di formazione del progetto finanziato con fondi europei Pon Sicurezza, riguardante l’attività di prevenzione nei confronti di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nelle infrastrutture prioritarie. Con attenzione alle numerose attività in corso nella provincia di Catania per importanti progetti relativi ad opere ferroviarie e stradali di elevati rilevanza ed importi.

Hanno inoltre partecipato il Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia Consigliere Diana De Martino, rappresentanti dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, della Dia, del Servizio Analisi Criminale della Criminalpol, delle Stazioni appaltanti (Rfi/Anas) delle opere più rilevanti in avvio d’esecuzione a Catania ed i Segretari generali dei sindacati degli edili Cgil/Cisl e Uil. La circostanza ha consentito di porre attorno al tavolo della formazione tutti i soggetti coinvolti con la prospettiva di migliorare gli strumenti di prevenzione. È stata confermata l’efficacia della rete esistente per le attività di contrasto e monitoraggio antimafia sui lavori presidiati dai protocolli di legalità. È emerso un quadro di insieme di tutte le attività antimafia che diventano sempre più stringenti, nel segno di una più incisiva collaborazione delle istituzioni interessate all’attuazione dei protocolli di legalità a presidio dei cantieri delle opere prioritarie. Il Prefetto di Catania ha sottolineato l’attuale stato di allerta per le previsioni metereologiche avverse con l’attivazione del CCS, motivo per il quale l’odierna riunione è stata aggiornata.