Si riunisce l'assemblea regionale degli operatori del Servizio Civile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Venerdì 14 Giugno dalle ore 9:30 alle 13:30 si è tenuta on line l'Assemblea regionale degli Operatori Volontari, organizzata dalla Rappresentanza Siciliana SCU con il patrocinio dell’ufficio Regionale del Servizio Civile della Regione Sicilia, nelle figura del Dirigente, Dott. Terrasini.

L’Assemblea ha rappresentato un'importante occasione di confronto per i ragazzi del Servizio Civile Universale che svolgono servizio in Sicilia ed è stata un esempio straordinario di partecipazione attiva e di cittadinanza consapevole da parte di tutti gli operatori volontari.

Difatti, per la prima volta nella storia delle assemblee regionali organizzate dalle varie rappresentanze SCU italiane, il numero di operatori volontari ha superato le 1.300 presenze online; è stato davvero emozionante vedere tanti giovani uniti dalla volontà di fare la differenza nelle loro comunità.

Hanno aperto i lavori assembleari: Christian Grillo rappresentante regionale Sicilia, Emanuele Occhipinti rappresentante Nazionale del Sud Italia e il Dott. Michele Terrasini, Dirigente dell'assessorato “Politiche della Famiglia e giovanili”, che ha sottolineato l'importanza del servizio civile come strumento di crescita personale e collettiva, ribadendo il sostegno e la promozione ad iniziative come questa, che valorizzano il contributo dei giovani e favoriscono lo sviluppo di una società più equa e solida.

Oltre agli interventi dei Delegati regionali siciliani, tra gli ospiti presenti si sono susseguiti gli interventi di: Raffaele Cratere rappresentante regionale del Lazio, Marco Lovero rappresentante regionale della Puglia, Maurizio Cavaliere rappresentante regionale Calabria, Alex Comi delegato regionale Emilia Romagna e Martina Greco Vice rappresentante Nazionale Sud Italia.

Durante la mattinata, sono stati affrontati temi di grande rilevanza e vari workshop tematici, nei quali i partecipanti hanno potuto approfondire argomenti specifici sull’evoluzione storica del Servizio Civile Universale e sulla nascita della Rappresentanza (D. lgs. 40/2017), così da poter poi sviluppare nuove proposte e strategie di intervento per cercare di migliorare ulteriormente l’istituto del servizio civile universale, che ad oggi, rappresenta la più forte forma di partecipazione giovanile della nostra nazione.

La Delegazione Sicilia del Servizio Civile, formata ad oggi da 13 Delegati Regionali, organizzatrice dell'evento, desidera ringraziare i relatori, gli operatori volontari, gli enti scu, e rinnovano l'invito a continuare a collaborare per costruire insieme un offerta di Servizio Civile sempre più dinamica e al passo con i tempi.