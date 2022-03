Rivalorizzazione ex scuola "Capponi-Recupero", Cardello: "Finalmente si mette in sicurezza l’intera area"

“La notizia che finalmente l’ex plesso della scuola “Capponi-Recupero” in via Villa Glori potrà essere recuperato, grazie ai fondi del Pnrr, non può che essere accolta con estremo favore da parte di tutto il territorio”. Parole del consigliere del II municipio, Andrea Cardello, che aggiunge “l’amministrazione comunale ha raccolto i tanti appelli lanciati dal sottoscritto che, nel corso di questi ultimi anni, aveva chiesto di riqualificare uno dei più traumatici simboli di degrado nel quartiere catanese di Picanello. Parliamo di una struttura ridotta ad un cumulo di macerie con le pareti sfondate e il rischio di eventuali crolli più vivo che mai”.

Più volte il consigliere Cardello, nel corso di sedute itineranti e conferenze dei servizi, aveva ribadito come la struttura fosse estremamente pericolosa dove chiunque può tutt’ora accedervi, bambini compresi. Prima un plesso scolastico, poi un centro sociale occupato per due volte. E ancora continui furti e devastazioni che non hanno risparmiato corridoi, aule, stanze e uffici. Un vecchio progetto, mai reso operativo, prevedeva di rivalutare l’ex plesso scolastico di via Villa Glori per destinarlo poi a sede di uffici comunali. “Oggi finalmente- conclude il consigliere del II municipio- si comincia il piano di risanamento in ottica di emergenza abitativa”.