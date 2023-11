Roadshow della protezione civile, "Pronti all'Azione" arriva a Catania: dal 16 al 18 novembre

Farà tappa a Catania da giovedì prossimo a sabato 18 novembre il terzo ed ultimo dei tre roadshow della nuova campagna informativa "Pronti all'Azione" della Protezione Civile regionale siciliana dedicata alla sensibilizzazione, alla riduzione del rischio e all'aumento della resilienza del territorio. Nel piazzale Chinnici, davanti al centro "Le Ciminiere", sarà installato il nuovo Villaggio della Protezione, dove volontari e professionisti saranno al servizio di studenti e cittadini per divulgare le norme comportamentali e la promozione della cittadinanza attiva, utile alla riduzione dei pericoli in caso di allerta.

Inoltre sarà possibile iscriversi ai corsi base organizzati dalla Protezione Civile per diventare un volontario professionista specializzato nella prevenzione, soccorso ed emergenza. L'obiettivo della nuova campagna è quello di "informare e far conoscere a tutti gli otto rischi di Protezione Civile (sismico, vulcanico, maremoto, meteo-idro, ambientale, industriale, sanitario e incendi) che minacciano il nostro territorio e le migliori pratiche per affrontarli.

Nel 'Villaggio della Protezione Civile', aperto al pubblico dalle 9.30 alle 18, ci saranno anche numerose aree dimostrative, una parete verticale per l'arrampicata, una cucina da campo ed alcuni fuoristrada adibiti allo spegnimento incendi. E ancora i nuclei cinofili e i punti organizzati dalla Protezione Civile comunale di Catania. I primi due roadshow di Palermo (26-28 ottobre) e di Messina (9-11 novembre) hanno registrato un gran successo di presenze di studenti e cittadini incuriositi e appassionati di scoprire come funziona la macchina dell'emergenza e del soccorso coordinata dalla Protezione Civile regionale siciliana. Catania sarà l'ultima tappa, la campagna di informazione proseguirà successivamente nelle scuole siciliane.