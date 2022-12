Anziano trovato morto nel suo appartamento: indagini in corso

Un uomo di 79 anni, Roberto Greco, ex impiegato comunale è stato trovato morto questo pomeriggio nel suo appartamento in via Dafnica ad Acireale. Come confermato dai carabinieri del comando di Acireale, intervenuti sul posto, l'uomo è deceduto per cause naturali. Il 79enne, infatti, viveva da solo in casa e da tempo soffriva di problemi al cuore. Smentita, quindi, l'ipotesi di omicidio.