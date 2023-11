Roberto Serafini in radio con "Io ho in mente te"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Già disponibile su tutti i digital store "Io ho in mente te", il nuovo singolo del cantautore catanese Roberto Serafini, una versione urban, riarrangiata da TempoXso, del celebre successo degli Equipe 84, prodotto da Luca Venturi per On The Set/Artist First. Il lyric video è a cura del regista Marco D'andragora (DamStudio). Il cantautore catanese, ha ricevuto il Premio alla carriera “l'Oscar della canzone italiana” a New York al “Festival of Song Usa”, dall'ex presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, con la presenza anche del Governatore di NewYork, Andrew Cuomo, per il successo deI brani “Abbracciami” e “Lady Blu”, sigla della famosa telenovela Argentina “Amore Gitano”. “Credo molto in questo progetto, il 2024 sarà l’anno in cui uscirà il mio nuovo album “Ho scelto l'amore”, disco che conterrà oltre ai miei migliori successi anche dei nuovi brani inediti”.