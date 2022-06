Emergenza roghi: l'appello di Saverino (Pd): “Servono misure adeguate”

"L’incendio verificatosi nel quartiere di Librino, a pochi passi da una scuola, dimostra, semmai ce ne fosse ancora bisogno, che l’emergenza roghi in tutta Catania va presa con estrema serietà e attenzione. In questo contesto è fondamentale capire cosa stia facendo l’attuale amministrazione comunale per affrontare un problema che nelle prossime settimane si farà più pressante". Queste le parole della presidentessa dell’assemblea provinciale di Catania per il Pd, Ersilia Saverino.

"Mi chiedo - aggiunge - se sia già stato attivato un piano antincendio con la creazione di fasce tagliafuoco o la bonifica di terreni nelle zone più a rischio. Nel corso di innumerevoli sopralluoghi ho potuto constatare che interi quartieri nella fascia esterna della città come fossa della Creta, Monte Po, Nesima e perfino la stessa zona del viale Rapisardi siano caratterizzati dalla presenza di terreni rurali completamente inghiottiti dalle sterpaglie secche. Una bomba che potrebbe essere innescata alla minima scintilla e alimentata dalle tantissime discariche abusive piene di vecchi copertoni, mobili, materassi ed ogni altro tipo di materiale infiammabile. In gioco c’è l’incolumità di tutti i catanesi e non si può affrontare l’emergenza roghi in modo approssimativo o andando a tentoni. Serve una programmazione seria e precisa che finora è assolutamente mancata. Ed oggi ne paghiamo le conseguenze".