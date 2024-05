Prevenzione incendi, la Prefettura invita i comuni a provvedere allo scerbamento

Si è tenuta in prefettura una riunione dedicata alla pianificazione delle attività di prevenzione e contrasto del rischio incendi boschivi e di interfaccia, anche alla luce della scorsa stagione estiva durante la quale il territorio della provincia di Catania è stato particolarmente colpito dai roghi, con danni rilevanti al patrimonio naturalistico e paesaggistico. All’incontro, presieduto dal prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, hanno partecipato l’assessore alla Protezione Civile del comune di Catania, Alessandro Porto, i sindaci e i rappresentanti dei comuni della provincia, della città metropolitana, i vertici delle forze dell’ordine, del comando provinciale dei vigili del fuoco, della capitaneria di porto di Catania, dell'aeroporto di Sigonella, della stazione elicotteri della marina militare Maristaeli, dell’ispettorato ripartimentale Foreste, del dipartimento della protezione civile regionale, del dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale, degli enti parco dell’Etna e dei Nebrodi, dell’Anas e del consorzio autostrade siciliane. Il prefetto ha evidenziato come il recente atto di indirizzo del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, richiamato da una direttive del Ministro dell’Interno del 20 maggio scorso, abbia individuato i tempi di svolgimento e le raccomandazioni per le attività di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia, fissando nel periodo fra il 15 giugno e il 30 ottobre l’arco temporale a cui far riferimento nella pianificazione dell’attività preventiva.

"Occorre – ha sottolineato il prefetto – pianificare accuratamente i servizi di prevenzione e quelli di soccorso, calibrandoli sulla base dell’esperienza delle stagioni precedenti che dimostra come vi siano aree del territorio maggiormente colpite dal fenomeno degli incendi. Randazzo, che in passato è stata particolarmente interessata sia per numero di roghi che per estensione del territorio percorso dal fuoco, Bronte, Belpasso e Biancavilla. Il dato del 2023 ha, tuttavia, dimostrato come nessuna porzione del territorio può ritenersi esente dal fenomeno, rendendosi necessario innalzare il livello di attenzione in tutta l’area metropolitana, specie in considerazione del prolungato periodo di siccità".

Il prefetto ha, quindi, richiamato l’attenzione dei sindaci sulla necessità di aggiornare i piani speditivi di protezione civile, di adottare tempestivamente le ordinanze di scerbatura dei terreni privati, su cui intervenire eventualmente anche in danno dei proprietari, e di destinare parte delle risorse comunali all’acquisizione di autobotti. In questo contesto, il questore promuoverà dei controlli interforze nelle zone maggiormente a rischio, in collaborazione con la forestale e i volontari della protezione civile. Per quanto riguarda Catania, l’Assessore Porto ha comunicato che è stata approntata una pianificazione specifica per la zona della Playa, che prevede, tra l’altro, l’intimazione ai lidi di operare gli interventi di pulizia necessari in chiave preventiva. Il comune, per la stagione estiva, sarà dotato di quattro autobotti.

Fondamentale il ruolo dei vigili del fuoco per l’attività istituzionale di soccorso tecnico urgente, al quale si è già accompagnata una campagna di prevenzione presso i comuni per indicare le priorità nell’attività di controllo del territorio da parte delle polizie municipali. Per la stagione estiva, inoltre, sarà attivato un nuovo distaccamento temporaneo a Ragalna, specie per gli interventi che si dovessero rendere necessari nel territorio dell’Etna. In via di definizione la convenzione con la Regione Siciliana per la riattivazione della sala operativa unificata con il corpo forestale ed il dipartimento della protezione civile e per la dotazione di una squadra aggiuntiva dei vigili del fuoco, che potrà operare nel territorio di Catania.

Potenziato anche il dipartimento regionale della protezione civile con 9 nuovi moduli antincendio, dislocati in altrettanti comuni della provincia in aggiunta ai 29 già esistenti. Sarà operato un pattugliamento congiunto con il corpo forestale regionale, secondo una pianificazione di dettaglio con i distaccamenti del territorio provinciale, che riguarderà anche luoghi sensibili, tra cui ospedali e rsa. Sarà poi effettuata una mappatura della dislocazione delle autobotti per un più razionale ed efficace utilizzo in caso di necessità. La forestale ha proceduto all’acquisto di 21 nuove autobotti da destinare alla provincia di Catania, di cui 21 da mille litri per i distaccamenti, 2 da quattromila litri per Nicolosi e una da diecimila litri di acqua potabile per il capoluogo. Grazie all’intervento della commissione straordinaria di Randazzo, che ha consentito il ripristino dell’elipista, su questo territorio potrà operare anche un elicottero della forestale.