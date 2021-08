Dopo i roghi corsa contro il tempo per rendere agibile il plesso scolastico a Fossa Creta

Oltre ad aver colpito duramente abitazioni e capannoni, costringendo i residenti ad evacuare, le fiamme dei diversi incendi che si sono accesi, venerdì scorso, a Catania, hanno anche causato pesanti danni al plesso di via Di Gregorio, dell'istituto comprensivo Montessori Mascagni, a Fossa Creta. Nonostante l'intervento dei vigili del fuoco, la forte combustione ha infatti provocato a liquefazione di numerosi infissi ed elementi esterni alla scuola, che sono andati completamenti distrutti.

Già martedì scorso, il geometra Orazio Santonocito con altri tecnici dell’assessorato comunale alle manutenzioni guidato da Pippo Arcidiacono, hanno effettuato un sopralluogo, assieme all’assessore alle politiche scolastiche Barbara Mirabella e al dirigente scolastico Angelo D'Agosta, per accertare l’entità dei danni alle strutture devastate. Nel corso di una riunione della giunta comunale, oggi, il sindaco Salvo Pogliese, ha concordato con gli assessori Arcidiacono e Mirabella per fare partire subito i lavori di ripristino del plesso scolastico, attingendo a specifici fondi per le emergenze, con impiego di personale tecnico anche nel periodo agostano.

In pratica una vera e propria corsa contro il tempo, quella appena scattata, al fine di rendere nuovamente utilizzabile alla ripresa delle attività scolastiche, il plesso di Fossa Creta. Corsa testimoniata dall'assessore al ramo Barbara Mirabella che sui social ha scritto: "Il grosso incendio che ha colpito Catania ha colpito anche la scuola. Sono andata a trovare il dirigente scolastico D’Agosta della Montessori Mascagni, per un lungo sopralluogo. Le fiamme, oltre ad aver copito duramente le abitazioni e capannoni, costringendo i residenti ad evacuare, ha letteralmete sciolto infissi ed elementi esterni della scuola. Salvi tutti gli interni grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco".