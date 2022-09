Altri roghi vicino all'Oasi del Simeto: bruciati 9 ettari di superficie

Alle 12.30 di ieri è stato avvistato un rogo alla confluenza tra i fiumi Gornalunga e Simeto in contrada Primosole. Immediatamente la pattuglia del distaccamento Forestale di Catania ha inviato i mezzi Aib (Antiincendio boschivo) Ct21 e Ct40. Sul posto è intervenuta anche la squadra della protezione Civile dell'associazione Nuova Acropoli di Catania. Il fuocoha interessato un'area demaniale ricoperta da vegetazione ripariale, ma le fiamme hanno bruciato soprattutto sterpaglie. L'incendio ha coinvolto una vasta area di terreni e una parte dell'Oasi del Simeto. Circostanza che ha reso necessario l'intervento di un'altra pattuglia del distaccamento Forestale di Catania e un'altra della Città Metropolitana con gli agenti della Sorveglianza dela Riserva.

Concluse le operazioni, la vedetta della Forestale Ct51 ha avvistato un'altra grossa fumata nell'area della Riserva dell'Oasi del Simeto in contrada Torremuzza. In questo caso l'intervento si è rivelato più complesso, per cui si è reso necessario l'intervento delle squadre antincendio boschivo della Forestale di Catania e, complice il forte vento e alcuni canaloni, il Dos del Distaccamento Forestale di Catania ha fatto intervenire i mezzi aerei: Falco 6 che con i suoi 29 lanci è riuscito a domare quasi per intero le fiamme e Falco 2 che ha definitivamente domato l'incendio con 16 lanci. Le operazioni si sono concluse alle 20 con la bonifica della squadra forestale. Un supporto importante è stato fornito dal personale della Sorveglianza dela Riserva dell'Oasi che ha coadiuvato tutte le operazioni. Complessivamente sono andati a fuoco nove ettari di superficie.