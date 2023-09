Incendio di via Acquicella, Saverino (PD): "Gli edifici abbandonati vanno recuperati"

"Il rogo che ha quasi completamente distrutto il grosso edificio di via Acquicella Porto è un segnale di allarme che l’amministrazione comunale deve prendere immediatamente in grande considerazione". Lo afferma la Deputata all’Assemblea Regionale Siciliana del Partito Democratico Ersilia Saverino. "A Catania ci sono decine e decine di edifici pubblici e privati abbandonati che vanno recuperati per la sicurezza della città. Tutto quello che resta inutilizzato o lasciato al proprio destino, tra l’indifferenza generale, diventa un pericolo ed elemento di degrado: è accaduto nel 2015 per l’ex raffineria del viale Africa ed oggi in via Acquicella Porto. Qualche anno fa, da vicepresidente della Commissione Comunale al Patrimonio, insieme agli altri componenti della commissione, tra le varie sedute itineranti e conferenze dei servizi effettuati, siamo riusciti a realizzare un elenco di immobili e strutture abbandonate, vandalizzate e degradate sparse per tutta Catania con il preciso obiettivo di non farle finire nel dimenticatoio. Oggi - conclude - è tempo di riprendere quei progetti di rilancio e renderli finalmente operativi perché, che si tratti di un bene privato o comunale, il rischio che gli immobili abbandonati rappresentano, grava comunque sui cittadini. L’ immobilismo, anche in questo settore, pregiudica la qualità urbana e sociale della nostra città.