Roller Day per i 100 anni FISR

Grande e festosa affluenza sul lungomare di Ognina e in largo Franco Battiato per l'Evento Roller Day per i100 anni FISR patrocinato dalla Regione Siciliana Assessorato allo sport, dal Coni Sicilia, dal comune di Catania, dall’Anci, dalla presidenza del consiglio dei ministri. Con la presenza delle otto discipline (pattinaggio corsa, artistico, in freestyle, roller freestyke, Roller Derby, hockey, skateboarding) tantissimi gli atleti partecipanti, oltre ai dirigenti gli allenatori e i giudici di gara che hanno dato vita alla giornata che anche dal punto di vista climatico ha coronato il successo di questa commemorazione di grande rilievo per la Federazione.

Tra gli ospiti che hanno arricchito la giornata Freestyle Lorenzo Guslandi campione del mondo, Giuseppe Cola campione italiano di skateboarding prossimo alle Olimpiadi di Parigi, Sofia Paronetto campionessa del mondo pattinaggio artistico in line, Lo Curatolo/Rrapushi Medaglia bronzo ai recenti europei di coppia artistico, Leopoldo La Rosa fresco fresco Campione Europeo pattinaggio corsa.

Graditissima la presenza degli storici veterani del pattinaggio da Trapani, Palermo Agrigento, Catania e Siracusa che hanno ricevuto una targa ricordo anche alla memoria come il catanese Carlo Pernice. Tantissimi i Presidenti regionali delle varie federazioni, con in testa il Vice Presidente Vicario del Coni Sicilia Enzo Falzone. Un gran bel Momento di festa per tutti, a dichiarato il Presidente della FISR Massimiliano Trovato, che ha curato l'organizzazione della ricorrenza, che ha ringraziato i partecipanti e tutti gli atleti intervenuti.