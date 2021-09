Non paga da bere e minaccia con una bottiglia di vetro il gestore di un bar, arrestato

Non contento l'uomo è stato sorpreso mentre stava rubando del denaro forzando un'auto in sosta

Un cittadino romeno di 35 anni è stato arrestato dalla polizia al termine di una notte di follia. Infatti l'uomo dopo aver consumato non aveva pagato il conto al bar e aveva litigato col gestore. Impugnando una bottiglia di vetro rotta lo aveva poi aggredito ferendolo a un labbro. Non pago è stato raggiunto dalla polizia in via Vittorio Emanuele dove stava cercando di forzare delle auto in sosta: dopo un breve inseguimento è stato fermato nella zona di piazza Duomo.

Dagli accertamenti compiuti dagli agenti l'uomo aveva forzato un'auto dalla quale aveva rubato 50 euro. E' stato quindi posto agli arresti domiciliari innattesa del giudizio per direttissima.