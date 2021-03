Rifiuti accumulati in una vecchia centralina elettrica di via Torquato Tasso

Il casotto adiacente ai plessi scolastici di via Torquato Tasso è in pessime condizioni da anni. Il comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, chiede alle istituzioni competenti di mettere fine a questo spettacolo indecoroso a cui ogni giorno devono assistere centinaia di genitori e piccoli alunni. Si tratta di una piccola costruzione che probabilmente, in passato ospitava il sistema di alimentazione del locale impianto elettrico. Poi è subentrata l’azione dei ladri, che hanno fatto sparire quadri comandi e cavi, e infine quella dei vandali. Oggi il sito è un enorme "cassonetto" con rifiuti di vario genere. Un impianto abbandonato e con un notevole costo in termini di materiali, decoro e sicurezza.