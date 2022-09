Rosario Portale è il nuovo presidente del Comitato provinciale dell’Inps etneo

Rosario Portale, segretario territoriale della Cisl, è il nuovo presidente del Comitato provinciale dell’Inps di Catania. Portale, 60 anni, è stato per 25 anni dirigente sindacale della Filca Cisl etnea, la federazione dei lavoratori delle costruzioni. Dal 2016 è componente della segreteria confederale della Cisl catanese. "Il ruolo dell’Inps in questi anni di crisi occupazionale - dice Portale - aggravati dalla pandemia con ripercussioni che ancora pesano su famiglie, anziani e mondo del lavoro ha assunto particolare importanza rispetto al passato. Oggi, infatti, l’Istituto è chiamato sempre più spesso a dare risposte concrete in tempi certi e con rapidità. Il mio impegno e di tutto il comitato sarà indirizzato nel collaborare strettamente con la direzione provinciale, nel rispetto dei propri ruoli, per realizzare un modello organizzativo innovativo e più vicino quotidianamente alle esigenze del territorio, dei lavoratori, dei cittadini, delle imprese". Il Comitato provinciale dell’Inps è costituito, a titolo gratuito, da rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda, rappresentanti dei datori di lavoro, rappresentanti dei lavoratori autonomi. Partecipano, con voto consultivo, rappresentanti dei Ministeri vigilanti; il dirigente della sede provinciale dell'Inps o un suo delegato, un rappresentante della Regione Siciliana.