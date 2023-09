Valverde, Rosario Scandurra passa a Forza Italia

Rosario Scandurra, già consigliere comunale e candidato sindaco a Valverde, è stato indicato quale nuovo commissario del partito azzurro nel Comune catanese. A formalizzare l’adesione e la nomina un incontro nella sede etnea di via Asiago, alla presenza del commissario di Forza Italia per Catania e provincia, l'assessore regionale Marco Falcone, e dell’assessore al Comune di Catania Salvo Tomarchio. "Siamo felici di accogliere Scandurra e tutto il movimento civico "Valverde Oltre" nella nostra casa azzurra - afferma Falcone - un’adesione che conferma la capacità di Forza Italia di saper dare un orizzonte a tante vivaci realtà politiche locali, desiderose di crescere e guardare avanti". "L’azione di buongoverno del presidente Renato Schifani e l’efficacia del 'modello Catania' incarnato dal commissario Marco Falcone - aggiunge l’assessore Tomarchio - rendono Forza Italia sempre più attrattiva, anche in un territorio vitale e produttivo come quello di Valverde, dove grazie a Rosario e tanti altri amici saremo interpreti delle aspettative della gente".