Donati due forni a microonde e una bilancia pesa bebè all'hospice pediatrico del Garibaldi Nesima

Si è svolta oggi, alla presenza della dottoressa Rosaria Basile, primario del reparto pediatrico per le cure palliative e della Referente Urp, Sebastiana Platania, la consegna di due forni a microonde e di una bilancia pesa bebè, destinati alle camere dell'hospice pediatrico del Garibaldi Nesima. A donarli il Rotary Catania Est, nella persona del presidente in carica Dimitri Tosi e dell'incoming Roberto Salmeri.

"Quando lo scorso anno abbiamo consegnato la lavatrice e l'asciugatrice - dichiara Tosi - siamo venuti a conoscenza di questa altra esigenza e non potevamo tirarci indietro. Doveroso ringraziare la past president Brunella Bertolino per aver messo a disposizione i fondi del suo anno dando così al club la possibilita di completare questa iniziativa". "Ringrazio il Rotary Catania Est per questa donazione. Questi - dichiara la dottoressa Basile - insieme con gli elettrodomestici già donati lo scorso anno, ci consentono di rendere più confortevole la permanenza delle famiglie che si trovano a passare in reparto lunghi periodi di degenza resi complessi dalla situazione clinica dei loro figli. Avere in reparto il comfort dei microonde, della lavatrice e dell'asciugatrice consente loro di sopperire alle piccole incombenze quotidiane. Soprattutto alle famiglie che vengono da fuori Catania".